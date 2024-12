Sbircialanotizia.it - Controlli Nas in B&B, irregolare 1 su 5: a Roma sospese 7 strutture

Leggi su Sbircialanotizia.it

A Pescara un garage era stato adibito a bed and breakfast Vasta campagna dida parte dei carabinieri per la Tutela della Salute nel settore dei B&B. D’intesa con il ministero della Salute sono state controllate oltre 1.000ricettive: in 1 su 5 (circa 200) sono state riscontrate irregolarità che, nella maggioranza dei .