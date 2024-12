Palermotoday.it - Contributi per gli affitti, Giambona (Pd): "Se Meloni elimina fondi, intervenga Schifani"

Leggi su Palermotoday.it

"Ieri è stata incardinata la manovra di bilancio. Il Pd ha proposto diverse iniziative per migliorare una manovra che si mostra deludente e che non affronta quelli che sono i problemi della Sicilia. Mi riferisco in particolare alla questione abitativa, che in modo drammatico e ingiustificabile il.