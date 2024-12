Quotidiano.net - Confcommercio: revisioni conti nazionali mostrano crescita del PIL e consumi in aumento

Le ultimedeitrimestrali, nonostante la conferma del terzo trimestre del PIL con una variazione congiunturale pari a zero, restituiscono un quadro migliore delle attese, in virtù dei profili che scontano unaacquisita di mezzo punto rispetto ai quattro decimi delle precedenti versioni della contabilità. Lo affermanell'analisi della congiuntura. Considerando l'evoluzione positiva del monte retribuzioni nell'anno in corso, anche grazie ai rinnovi contrattuali nei servizi di mercato, e la crescente cubatura delle pensioni, unitamente al bonus tredicesime (400 milioni di euro circa) e all'effetto della pregressa decontribuzione (1,3 miliardi di euro sulle sole 13esime), cui si sommano la dinamica molto buona dell'occupazione (inad ottobre dopo lo stop di settembre) e la sostanziale sconfitta dell'inflazione, vi sono tutti i presupposti oggettivi per un bimestre novembre-dicembre favorevole per ie, quindi, per il Pil.