Bergamonews.it - Confartigianato Imprese Bergamo, premi natalizi per 61 “aziende fedeli” e a 19 giovani neo-associati

. Natale diazioni e di riconoscimenti, per gli. Durante la tradizionale Festa di Natale, che si è tenuta mercoledì 11 dicembre al “Bobadilla Feeling Club” di Dalmine, alla presenza del presidente Giacinto Giambellini e del direttore Stefano Maroni, è stato consegnato a 61associate ininterrottamente da 40 anni, ilo Fedeltàva “Un artigiano è per sempre”, mentre a 19 neo-capitani d’impresa “under 40”, che nel 2024 hanno aperto una nuova attività dimostrando coraggio e determinazione, ilo “BraveArt” del MovimentoImprenditori. Una cerimonia, quindi, che ha voluto creare un ponte generazionale tradi lungo corso eneo-, in un contesto informale di festa e scambio di auguri.