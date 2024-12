Concorso scuola PNRR2 l’anno scolastico 2024 25 non vale Quali servizi sono validi

Leggi su Orizzontescuola.it

Concorsicosiddetti "PNRR 2": si tratta del bando DDG n. 3059 per infanzia e primaria e del bando DDG n. 3060 per lasecondaria di primo e secondo grado, pubblicati il 12 dicembre. C'è tempo fino al 30 dicembre ore 23:59 per la presentazione della domanda tramite InPA o dalla Piattaforma Concorsi e procedure selettive del sito mim.gov.itL'articolo/25 non