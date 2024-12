Riminitoday.it - Come operava la banda mascherata che picchiava e ricattava i gay: obiettivo un colpo grosso "da 40mila euro a testa"

Leggi su Riminitoday.it

Scaltri, ossessionati dai soldi, spregiudicati, violenti e senza nessun freno inibitore per quello che commettevano. Questo il profilo tracciato dal gip Ilaria Rosati, del Tribunale di Forlì, per descrivere i tre componenti dellache aveva preso di mira i gay, attirandoli in posti isolati.