Collegare lo smartphone alla TV Android o iPhone

Leggi su .com

Graziecapillare diffusione dei servizi di streaming legali (come per esempio Netflix ma anche Amazon Prime Video), diventa ancora più importante scoprire comeil telefonoTV, così da poter godere dei film e delle serie TVmassima qualità sullo schermo più grande.Alcune Smart TV dispongono già delle app per usare i servizi di streaming, ma poter proiettare sul televisore qualsiasi cosa si veda sullo schermo di un tablet o di un telefono offre una maggiore forma di controllo, visto che lopuò diventare un "telecomando" da usare stando comodamente seduti sul divano.In questa guida abbiamo raccolto tutti i metodi peril cellulare o il tabletTV, via cavo o via Wi-Fi, per qualsiasi tipologia di dispositivo portatile, sia esso un dispositivo(Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi ecc) sia esso un dispositivo Apple (o iPad).