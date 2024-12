Romadailynews.it - Cina: Anhui, gala delle lanterne a Huangshan (2)

, 13 dic – (Xinhua) – In questa foto aerea, scattata da un drone, persone con in manofestose sfilano nel villaggio di Hongcun della contea di Yixian, nella citta’ di, nella provincia orientale cinese di, il 15 settembre 2024. La contea di Yixian e’ nota per il suo “”, un importante evento popolare che si tiene durante le feste tradizionali. Nel 2020 e’ stata istituita una base per la ricerca e l’istruzione presso il villaggio di Hongcun, che si concentra sulla produzione di artigianato e arti performative relative alletradizionali per le feste. He Jixing, un erede del patrimonio culturale immateriale a livello municipale di circa 30 anni, studia da piu’ di dieci anni le abilita’ di fabbricazionefestive.