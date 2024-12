Secoloditalia.it - Chico Forti non voleva morti Travaglio e Lucarelli: archiviata l’indagine. “Il Fatto” non sussiste…

Nessun reato, “Il” non sussiste, anzi, l’archiviazione è arrivata anche prima che si approfondissse la materia. La procura di Verona ha archiviato senza neanche arrivare a un rinvio a giudizio l’inchiesta sulle dichiarazioni di un detenuto che aveva raccontato di alcune confidenze di, l’ergastolano estradato in Italia grazie al governo Meloni, il quale gli avrebbe chiesto di mettere a tacere, Selvaggiae un’altra persona. “Il fascicolo, senza indagati né reati, è stato archiviato il 18 novembre. In Italia non esiste il delitto di conspiracy”, fa sapere “Il”.scagionato dalle accuse suL’ex velista che ha scontato più di vent’anni di carcere in America per omicidio e da qualche è rientrato in Italia nel carcere di Verona, nelle fantasie del pentito, forse in cerca di pubblicità, avrebbe chiesto a un altro detenuto un contatto con la ‘Ndrangheta, promettendo favori una volta scarcerato.