Ilrestodelcarlino.it - ’C’era una volta’ prenatalizio con i giocattoli vintage

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cavallini a dondolo, trenini a vapore, case di bambola costruite a mano, automobiline in latta, robottini anni Cinquanta, e tanto altro: sono i protagonisti dello speciale “Giochi eantichi” che arricchirà l’edizione prenatalizia di “C’era una volta”, la fiera dedicata all’ officina antiquaria,e brocantage in programma domani e domenica a Cesena Fiera. Un vero e proprio tuffo nel passato, grazie a una vasta selezione di giochi eantichi e, che raccontano come si divertivano i bambini dei tempi andati. È l’occasione ideale per trovare il regalo di Natale perfetto o, più semplicemente, rivivere l’emozione di un’infanzia più o meno lontana. Naturalmente, accanto aidel passato, ci sarà la mostra mercato di “C’era una volta” con circa 250 espositori che porteranno tante proposte e curiosità per tutti i gusti: mobili e oggetti di antiquariato e modernariato, abbigliamento e accessori, complementi d’arredo di gusto industriale e molto altro.