Lopinionista.it - Centri Albania, Schlein: “Meloni spreca 800 milioni per ostinazione ideologica”

ROMA – “Noi continuiamo a dire no a questo spreco di risorse degli italiani, 800che potevano essere utilizzati per pagare infermieri, insegnanti, per aprire nuovi posti di asilo nido. E anche questo personale così professionale ben potrebbe essere utilizzato in Italia dove manca organico dappertutto”.Lo dice la segretaria del Pd, Elly, in un video dall’, dove si è recata per visitare il Cpr voluto dal governo per accogliere i migranti che arrivano in Italia. “L’di questo governo – aggiunge – continua are queste risorse degli italiani. Questa operazione è una bandiera conficcata negli occhi dei più fragili”.L'articolo: “800per” L'Opinionista.