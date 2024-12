Ilgiorno.it - Causa incidente con due feriti a Castel d’Ario: era al volante ubriaco

(Mantova) – I Carabinieri della Stazione di Roverbella sono intervenuti nel comune di, per effettuare i rilievi a seguito di unavvenuto in via Stradello. A seguito dell’, due persone erano state trasportate all’ospedale civile di Mantova, adei traumi riportati. I Carabinieri, ricostruendo la dinamica del sinistro, ed in presenza di persone ferite, hanno sottoposto il conducente del mezzo che avevato il sinistro agli accertamenti per stabilire l’eventuale guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Il conducente del mezzo, un 47enne, è risultato positivo alla prova dell’alcol, avendo riportato nell’esame un tasso pari a 1,01 g/l. E’ scattato così il ritiro immediato della patente di guida e la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.