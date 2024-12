Feedpress.me - Castrum Favara e Reggina rinviata per motivi di ordine pubblico

L'incontro di calcio tra, inizialmente previsto per domenica, è stato rinviato perdi. La decisione, presa a causa del rischio di incroci pericolosi tra le due tifoserie, mira a prevenire eventuali tensioni e garantire la sicurezza. L'evento, che avrebbe dovuto svolgersi in terra siciliana, sarà riprogrammato in una data successiva. Si attende a breve.