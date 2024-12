Messinatoday.it - Carenza cronica di esattori, il Cub invoca lo scorrimento della graduatoria

I turni spesso in straordinario di chi lavora, la preoccupazione di chi rimane fuori pur avendo i titoli. Non sarà un Natale sereno per il Consorzio Autostrade Siciliane alle prese con unad'organico soprattutto per quanto riguarda il personale in servizio ai caselli.