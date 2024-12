Laverita.info - Cardinale tratta un fido con Carlyle per mollare Elliott e tenersi il Milan

Leggi su Laverita.info

Nel 2025 scade il prestito (700 milioni con gli interessi) concesso dal fondo Usa dei Singer. RedBird prova a rifinanziare con un altro gruppo per non perdere il club. Avviati i cacciatori di teste per sostituire i manager