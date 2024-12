Ilgiorno.it - Cantieri e disagi. L’assessore ascolta studenti e genitori

Una corsa in bus anche per il ritorno da scuola, da Bergamo fino a Paderno. L’hanno ottenuta glibrianzoli che frequentano le superiori da Bergamo, rimasti orfani dei treni per la chiusura della tratta ferroviaria tra Ponte S.Pietro e Bergamo per il raddoppio della linea, un intervento che proseguirà per tutto il 2025. Glihanno anche ottenuto che la corsa del mattino da Paderno per Bergamo sia prolungata fino alla fermato Bergamo Ospedale, più vicino a molte scuole. "Abbiamoto e accolto le istanze provenienti dae famiglie", spiegaregionale ai Trasporti Franco Lucente.