Riminitoday.it - Cani da salvare dopo i danni al rifugio alluvionato, in soccorso arriva anche "Striscia la notizia"

Leggi su Riminitoday.it

lanegli scorsi giorni ha fatto capolino a Sant’Agata Feltria, per occuparsi del caso riguardante la Casa selvatica. Il maltempo dello scorso ottobre aveva messo in forte difficoltà i volontari della struttura, che per la terza volta nel giro di poco tempo si era ritrovata.