Candidato Trump al Pentagono ' no ai gay nell' esercito'

"Le politiche che consentono ai gay di prestare servizioamericano fanno parte di un'agenda marxista". Lo sostiene ildi Donaldalnel suo ultimo libro The War on Warriors, pubblicato quest'anno, in cui attacca la politica del "don't ask, don' tell" - in italiano "non chiedere, non dire" - che accetta gli omosessualifintanto che non rivelino il loro orientamento sessuale. La misura fu introdotta da Bill Clinton nel 1993 per consentire ai gay di prestare servizio militare annullando un divieto che vigeva dalla Seconda Guerra Mondiale.