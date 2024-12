Lapresse.it - Cambogia, trovati sei esemplari di pesce gatto gigante del Mekong

Seididel, uno dei pesci d’acqua dolce più grandi e più rari del mondo, sono stati catturati e rilasciati in, alimentando le speranze di sopravvivenza della specie in via d’estinzione. Questi giganti marini possono raggiungere i 3 metri di lunghezza e pesare fino a 350 chili. Attualmente si trovano solo nel fiume, nel sud-est asiatico, ma in passato abitavano l’intero corso del fiume, lungo quasi 5mila chilometri, dal suo sbocco in Vietnam fino al suo corso settentrionale nella provincia cinese dello Yunnan. Il numero didi questa specie è diminuito dell’80% negli ultimi decenni a causa delle crescenti pressioni dovute alla pesca eccessiva, alle dighe che bloccano il percorso migratorio che i pesci seguono per riprodursi. Il ritrovamento di seigiganti non ha precedenti, i primi due erano sul fiume Tonle Sap, un affluente delnon lontano dalla capitalena Phnom Penh: sono stati muniti di targhette di identificazione e rilasciati.