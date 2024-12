Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Liverpool. Slot "Chiesa? Fermo a lungo, ha bisogno di giocare"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Ma per andare in campo serve un certo livello di forma"(INGHILTERRA) - Federicotorna a disposizione. Arne, tecnico del, conferma che l'ex bianconero sarà convocato per la gara col Fulham. "Abbiamo ancora un allenamento, Federico è stato fuori per un bel po', la sco