Oasport.it - Calcio femminile: la Juventus fa visita alla Fiorentina in Serie A. Roma e Inter cercano punti

Leggi su Oasport.it

Si prospetta un fine settimana infuocato nellaA 2024-2025 di, massimo Campionato arrivatotredicesima giornata di Regular Season. Un turno che sarà caratterizzato dall’affascinante sfida di alta classifica che vedrà scontrarsi le prime due della classe, lae la. Si tratta di un’occasione a dir poca ghiotta per la Vecchia Signora che, al momento, vanta un vantaggio di sei lunghezze rispettoviola, al momento al posto d’onore con 26. In terra toscana le ragazze di Massimiliano Canzi cercheranno anche di riscattarsi dopo il capitombolo in Champions, dove hanno dovuto cedere il passo al Bayern Monaco per 4-0. Ild’inizio è pianificato per le 15:30 di domenica 15 dicembre.Il big match sarà particolarmente seguito dalle altre inseguitrici, rispettivamente terza e quarta in classifica.