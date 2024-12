Calcionews24.com - Calcio Femminile, Coppa e Supercoppa su Sky e NOW TV fino al 2027. Ecco il comunicato

Leggi su Calcionews24.com

e Superverranno trasmesse su Sky e NOW TValilufficiale Ora è ufficiale, una novità importante per ilin Italia: laItalia e la Superverranno trasmesse su Sky e NOW TV.ildella FIGC. ILIltorna .