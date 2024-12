Romatoday.it - Calciatori, zoologi e cantanti. A Roma decine di nuove vie ma ancora non c’è spazio per Katty Skerl

Leggi su Romatoday.it

Ci sonoed ex, concetti astratti come la bontà e sperdute località italiane. Ma anon c’èper un luogo dedicato alla memoria di Catherine. È passato più di un anno dall’approvazione in Consiglio della mozione che impegnava il Comune a valutare la.