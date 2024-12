Calcionews24.com - Cagliari, Nicola: «Atalanta tra le più forti d’Europa. Mercato? Le nostre valutazioni…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Davide, allenatore del, in vista della sfida di Serie A contro l’. Tutti i dettagli in merito Davideha parlato in conferenza stampa in vista di– «Squadra contro la quale vogliamo giocare. Hanno qualità e prendono grandi meriti, c’è un grande lavoro di società, allenatore e giocatori. Sono una .