Brianza Energia Ambiente-Brianzacque, al via aggregazione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo il sì delle assemblee dei soci, è arrivato anche quello dei Consigli di Amministrazione: il percorso per l’cque in un unico gruppo è ora partito ufficialmente. Il 2025 sarà quindi un punto di svolta per giungere a una multiutility pubblica su base provinciale per la gestione integrata del servizio .