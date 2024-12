Ilrestodelcarlino.it - Boune Moussa in Salaborsa per il compleanno della biblioteca

Oggi lafesteggia il suo ventitreesimo anno di apertura e accoglie visitatrici e visitatori con il dono di un manifesto e di un segnalibro che celebrano la ricorrenza. Se la realizzazione di un manifesto da offrire in omaggio è ormai tradizione consolidata, meno canonica e consueta è la storia di, l’artista autore dell’opera raffigurata sul manifesto e sul segnalibro. Per la prima volta non si tratta, infatti, di un protagonista affermato dell’arte o dell’illustrazione, ma di un utentee studenteScuola Penny Wirton, fondata da Eraldo Affinati e Anna Luce Lenzi nel 2008, attiva inogni lunedì per insegnare l’italiano, senza classi, senza voti. L’immagine creata daper il manifesto sarà svelata oggi: alle 15 l’artista sarà impegnato a disegnare dal vivo in una sessione straordinaria di Tratti d’arte.