Borsa | Europa rallenta Londra -015%

Borsa: Europa rallenta, Londra -0,15%

Dopo l'apertura di Wall Streetno i mercati in, girata in calo, cede lo 0,15%, Parigi si mantiene positiva (+0,27%), Francoforte sale dello 0,22% e Milano dello 0,11 per cento. Sul listino di Piazza Affari restano in evidenza Iveco (+2,65% a 9,98 euro) e Tim (+2,6% a 0,26 euro).