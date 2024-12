Borsa | Europa frena Francoforte -01%

Quotidiano.net - Borsa: Europa frena, Francoforte -0,1%

Rallentano sul finale e scivolano in calo le Borse europee. Londra chiude in ribasso dello 0,14%, Parigi dello 0,15% edello 0,1% solo Milano mantiene il terreno positivo e si ferma in rialzo dello 0,09 per cento.