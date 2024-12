Inter-news.it - Borghi: «Inter come bottiglia di vino pregiato. Sul fondo un filo da evitare!»

Stefanoha parlato della sconfitta dell’contro il Bayer Leverkusen per 0-1, sottolineandociò possa essere utile per superare un limite visto fin qui dai nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – Stefanosi è così espresso a Sky Sport sull’ultimo step che l’deve compiere per entrare nell’Olimpo dei top club a livellonazionale: «L’è sicuramente unadi. In queste bottiglie c’è spesso undida. Nel caso dei nerazzurri ciò potrebbe essere il fatto di andare verso la gestione in certi momenti della partita. Levarsi l’eccesso di prudenza, di dire ‘in certi momenti andiamo a gestire’, è l’ultimo step che l’deve compiere per essere una delle grandi. Se c’era una partita che l’poteva permettersi di perdere, questa era sicuramente una di quelle.