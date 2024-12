Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: Canale di Reno in secca nei mesi estivi

Il Carlinodel 6 dicembre scorso pubblica un articolo dal titolo "diin". Ci informa che "ilresterà infino a Natale per rimuovere i detriti dell’alluvione". È unastraordinaria in quanto normalmente è in ottobre che viene tolta l’acqua per poter procedere alla manutenzione, cosa assai positiva che si inserisce in una tradizione secolare. Il bando che pubblichiamo (foto) è uno dei tanti che il Cardinal Legato e il Gonfaloniere firmavano almeno una volta l’anno, generalmente nei, e replicavano. Il fine era quello di consentire la manutenzione deldia carico degli utenti e dei cittadini. La durata della "" delera prevista in 15 giorni durante i quali le attività lavorative rimanevano ferme prevedendo una multa di 500 scudi per chi avesse violato le disposizioni.