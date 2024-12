Bolognatoday.it - Bologna-Borussia Dortmund: al via la prevendita da lunedì 16

Leggi su Bolognatoday.it

Da16 dicembre partirà ladei biglietti per la penultima gara del(verosimilmente l’ultima in casa) di questa Champions League 2024-2025. Come già accaduto per le altre sfide europee, il primo giorno sarà riservato agli abbonati in campionato della Tribuna Kids, che.