Blitz alla Rai del corteo di studenti a Torino

sede della Rai di via Verdi, a, dei giovani e giovanissimi partecipanti alstudentesco di stamani. I dimostranti hanno divelto la grata della porta d'ingresso al centro di produzione intitolato a Piero Angela. Non sono però entrati nell'edificio: l'accesso era bloccato, subito dietro, da carabinieri in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno sostenuto che la Rai fa "disinformazione" su quanto avviene in Medio Oriente. Sul selciato è stata tracciata la scritta "Rai: sanzionati".