Repubblica.it - Bimba tolta ai nonni: l’assistente sociale la dà in affido alla propria sorella per cinque anni

Leggi su Repubblica.it

Il risarcimento versato dall’Italia per chiudere la causa con i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo fa emergere una vicenda surreale. La piccola ora è tornata con la sua famiglia. Per la procura di Savona non c’è stato nessun reato