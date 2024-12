Billboard Music Awards Taylor Swift da record | Il più bel regalo di compleanno

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è l’artista più premiata aied entra nella storia. “E’ stato il più beldianticipato”, ha commentato la star del pop statunitense che oggi compie 35 anni. Ieri, infatti, l’artista ha ottenuto 10 premi, tra cui quello per il miglior artista e quello per il miglior album della200 per ‘The Tortured Poets Department’, portando il suo bottino totale a 49. “Questo è il più beldiche avreste potuto farmi, quindi grazie mille”, ha detto lain un discorso preregistrato: “Lo adoro. È esattamente quello che volevo”. Tra i premi conquistati anche quelli di miglior artista femminile, miglior artista della Hot 100 e miglior autrice della Hot 100. Il trionfo aiarriva dopo la conclusione dell’Eras Tour, la tournée dache ha segnato la cultura popolare e dominato le cronache per 21 mesi.