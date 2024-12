Ravennatoday.it - Bilancio in pareggio per Fondazione Flaminia. Il nuovo studentato? "Sarà pronto entro il 2026"

Leggi su Ravennatoday.it

Vanno avanti i lavori per ildell'Isola san Giovanni, mentre prosegue l'impegno nella gestione degli alloggi per universitari in città. Si è tenuto il consiglio di indirizzo di, seduta che si è conclusa con l’approvazione deldi previsione che, anche.