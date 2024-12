Ecodibergamo.it - Bergamo, via Maironi chiude per lavori: stop allo «scavalco»

VIABILITÀ. Tra gennaio e febbraio il cantiere per la condotta di Uniacque, poi da marzo il Comune consolida i muri di sostegno. Per almeno sei mesi niente scorciatoia dal viale delle Mura a città bassa: un «test» per l’ampliamento della Ztl h24.