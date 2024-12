Giornalettismo.com - Belli gli Instagram Teen Accounts, ma resta il problema della verifica dell’età

L’arrivo deirappresentano un grande punto di svolta per la salvaguardiasalute mentale degli utenti minorenni. Ovviamente, però, queste nuove funzioni hanno anche un vizio di forma che rappresenta uno dei vulnus principali di tutte le piattaforme. Social e non solo. Parliamo dell’assenza di un sistema efficace per ladegli iscritti su. Infatti, al momento, per accedere a una piattaforme basta una sorta di “autocertificazione” al momentosottoscrizione. Si inserisce il nome utente, il nome, il cognome e la password. Poi viene chiesto di indicare la data di nascita ma, di fatto, ogni persona può indicare anche un’età inventata. LEGGI ANCHE > Come impostare la supervisione degli adolescenti suQuello dell’agetion è uno dei dilemmi che sta portando molti Paesi all’individuazione di soluzione tecnologiche per superare questo ostacolo.