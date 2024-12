Unlimitednews.it - Bayrou nominato da Macron primo ministro, “Riconciliare il Paese”

Il presidente EmmanuelhaFrancois, dandogli il mandato per formare il nuovo governo. La notizia della nomina è stata formalizzata in un comunicato dell’Eliseo. Il passaggio di consegne tra il pemier dimisionario Michel Barnier eè previsto per le ore 17 a palazzo Matignon. Presidente del Movimento Democratico (MoDem) dalla sua fondazione nel 2007 ed esponente del centro, è stato candidato alle elezioni presidenziali del 2002, 2007 e 2012, in tutti e tre i casi risultato non eletto. Dal 2004 presiede altresì il Partito Democratico Europeo (EDP). Dal 1993 al 1997 è statodell’educazione nazionale in tre governi successivi. È stato anche membro dell’Assemblea nazionale per il seggio dei Pirenei Atlantici dal 1986 al 2012 con brevi interruzioni e membro del Parlamento europeo (MEP) dal 1999 al 2002.