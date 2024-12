Ilgiornaleditalia.it - Batteri specchio, l'allarme di premi Nobel e scienziati: "A rischio la vita sulla Terra per epidemie fuori controllo e infezioni, stop agli studi"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In un articolo pubblicato su Science, gli esperti sottolineano i gravi rischi che queste nuove forme dipotrebbero rappresentare per l’ambiente, la salute umana, quella animale e vegetale Un gruppo di 38di fama mondiale, tra cui alcuni, ha lanciato un appello per