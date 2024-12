Bankitalia | scenario elevata incertezza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.10 Secondo le proiezioni macroeconomiche 2024-2027 di,si stima che il Pil aumenti di 0,7% nel 2024 e acceleri nel successivo triennio, intorno all'1% in media, sospinto dalla ripresa dei consumi e delle esportazioni. Nel complesso, pesa unodi "" dato dai conflitti in corso e dalle ipotesi di dazi Usa.stima anche un'inflazione all'1,1% nell'anno in corso, all'1,5% nei due anni successivi e al 2% nel 2027.