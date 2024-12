Bankitalia rivede Pil al ribasso allo 05% giù rispetto alla stima di un +06% di ottobre

Ilgiornaleditalia.it - Bankitalia rivede Pil al ribasso allo 0,5%, giù rispetto alla stima di un +0,6% di ottobre

Il ministro dell'Economia Giorgetti: “Questa revisione non cambia i numeri della finanza pubblica, anzi, siamo convinti che otterremo risultati migliori” La Banca d’Italia ha tagliato le previsioni di crescita per il Pil italiano nel 2024, portandole0,5%, in calo0,6% indi