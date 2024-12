Ilrestodelcarlino.it - Bagnolo, arrestato per furto aggravato in pizzeria

(Reggio Emilia), 13 dicembre 2024 – Dopo aver sfondato la porta di servizio di unadi, usando una mazza in metallo, si sarebbe introdotto nel locale, tentando di impossessarsi del registratore di cassa. Una scena seguita a distanza dal titolare, attraverso il telefonino collegato con le telecamere. Immediato l’allarme ai carabinieri, i quali sono riusciti a rintracciare il sospetto nei pressi del locale, ancora in possesso di un coltello lungo sedici centimetri, recuperando pure il cassetto del registratore di cassa, subito abbandonato in quanto risultato vuoto. E’ statoun uomo di 33 anni, domiciliato a Carpi, accusato di. E’ accaduto ieri notte a. Prima la porta secondaria sfondata, poi ilche puntava al denaro del fondo cassa.