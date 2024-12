Autonomia via libera al referendum | centrodestra confida nel quorum mancato

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – In realtà “non è stata una doccia fredda”. Il viadella Cassazione alabrogativo della riforma dell’cara alla Lega “era atteso, ce l’aspettavamo”. Però in maggioranza già si pensa a quel che sarà, ossia se la riforma targata Calderoli dovesse saltare sulla mina del voto popolare. Difficile accada, è la convinzione, mentre in queste ore si ragiona sul raggiungimento delnecessario per affossare quello che l’opposizione ha ribattezzato come lo ‘Spacca Italia’. Il ragionamento che prevale, riportano fonti di maggioranza all’Adnkronos, “è che il Nord, favorevole all’, diserterà le urne; mentre il Meridione, che non vede di buon occhio la riforma, è storicamente astensionista, ed è difficile pensare ci sia una mobilitazione tale da centrare il 51% dei sì, che, parametrato su base nazionale, vorrebbe dire che l’80% del Sud Italia dovrebbe andare a votare.