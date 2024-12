Autonomia via libera al referendum | centrodestra confida nel quorum mancato

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In realtà "non è stata una doccia fredda". Il viadella Cassazione alabrogativo della riforma dell'cara alla Lega "era atteso, ce l'aspettavamo". Però in maggioranza già si pensa a quel che sarà, ossia se la riforma targata Calderoli dovesse saltare sulla mina del voto popolare. Difficile accada, è la .