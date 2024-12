Sbircialanotizia.it - Autonomia, via libera al referendum: centrodestra confida nel quorum mancato

Dopo il viadella Cassazione, in maggioranza si fa affidamento sull'astensionismo a Sud e le urne vuote al Nord. Ma il governo andrà "avanti comunque", perché "il destino dell'esecutivo non è legato alle riforme" In realtà "non è stata una doccia fredda". Il viadella Cassazione alabrogativo della riforma dell'cara .