Oasport.it - Australian Open 2025, assegnate nove wild card. Invito anche per Stan Wawrinka

Leggi su Oasport.it

La nuova stagione tennistica è ormai alle porte e come sempre si partirà dall’emisfero australe. Il culmine saranno ovviamente gli, in programma dal 12 al 25 gennaio. Oggi sono statele primeper il tabellone principale ed una di queste è stata assegnata a, campione a Melbourne nel 2014.Queste le parole dello svizzero: “Sono incredibilmente grato di aver ricevuto unaper l’nel. Melbourne ha un posto speciale nel mio cuore, è dove ho vinto il mio primo Grande Slam ed è una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera. La città, la gente, il calore del pubblico e l’atmosfera elettrica rendono l’così speciale per me e non vedo l’ora di tornare in campo a Melbourne”. Le altresono statetutte a giocatori locali.