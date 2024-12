Ecodibergamo.it - Atalanta, c’è Cuadrado: chance Retegui, Kossounou e Zappacosta a Cagliari

CALCIO . Il colombiano è tra i 24 convocati per la gara di sabato 14 dicembre (alle 15) contro i rossoblù. Il centravanti e l’ivoriano favoriti dal 1’ nel 3-4-1-2: ballottaggio Lookman-Cdk in attacco, l’esterno in pole per un posto a sinistra.