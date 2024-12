Fanpage.it - Astro Bot trionfa ai The Game Awards 2024: tutti i vincitori degli Oscar dei videogiochi

Leggi su Fanpage.it

Si sono conclusi i The, la celebrazione annuale diretta dal giornalista canadese Geoff Keighley in cui vengono premiati imigliori del. Eccoi titoli che hanno vinto nelle varie categorie. Are con quattro premi tra cui "gioco dell'anno" c'èBot, il gioco che ha come protagonista il robottino della Sony.