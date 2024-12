Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 12 Dicembre 2024. Don Matteo vince col 21.9% (4 mln). Affari Tuoi vola oltre i 6 mln (28.2%), Striscia 13.6%

Nella serata di ieri,12, su Rai1 la fiction Donha interessato 4.067.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.560.000 spettatori con uno share del 13.3% (come finisce, lo stop durante le vacanze). Su Rai2 L’Uomo dei Ghiacchi: The Ice Road intrattiene 816.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Odio l’Estate incolla davanti al video 1.349.000 spettatori (7%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 942.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.265.000 spettatori (8.5%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 727.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Rangers – Tottenham ottiene 467.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 477.000 spettatori (2.5%). Sul 20 Transformers: L’ultimo cavaliere fa sintonizzare .