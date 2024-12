Lanazione.it - Arriva "Zona Franca" al Teatro C’Art

Leggi su Lanazione.it

CASTELFIORENTINO Domani alle 17 il sipario dela Castelfiorentino si aprirà per uno spettacolo divertente e profondo sulla follia e sul ruolo dell’amore nelle nostre vite. Sul palcoscenico di via Brodolini torna infatti "" di e con Federica Mafucci (nella foto) per la regia di André Casaca, direttore artistico di, la protagonista dello spettacolo, ci porta nella sua, ovvero quel territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà. Un luogo dove lo spettatore viene trasportato all’interno di un mondo libero e fantasioso, ma con la profondità di una vita difficile e incerta, quella die di tutti coloro che anche per un breve momento, si sono sentiti anime fuori posto., convinta di dover fronteggiare un’emergenza in scala globale, farà tutto ciò che le è possibile per mettere tutti in salvo, attraverso un dialogo diretto con il pubblico, raccontando "storie di ordinaria follia" giocando con il divertimento e il dramma del vivere quotidiano.